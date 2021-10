Papillons de Nuit : Synapson s'ajoute à la programmation

Le duo se produira dans la soirée ou plutôt dans la nuit du samedi 21 Mai sur la plus grande scène du Festival Papillons de Nuit à Saint Laurent de Cuves.

Le nom ne vous dit peut être rien et pourtant vous avez forcément entendu un extrait de Convergences, second album de Paul et Alexandre. Le clip du titre Djon Maya Maï a été plus plus de 4,5 millions de fois sur You Tube.

A l'égard du duo, la critique et les professionnels sont dithyrambiques. Comme The avener en 2015, il ne faudra pas manquer Synapson en 2016.