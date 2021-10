Manifestation des agriculteurs à Saint-Lô : le préfet de la Manche porte plainte

Une manifestation "marquée par divers débordements" que le Préfet de la Manche "condamne fermement" estimant que "sans l'intervention déterminée et conjointe des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers", certains de ces débordements "auraient pu avoir des conséquences graves, notamment liées à l'inflammation de grandes quantités de pneus à proximité immédiate d'habitations et de véhicules."

Jacques Wikowski a, par ailleurs, décidé "de porter plainte aux fins de poursuite contre les auteurs de l'enfoncement des grilles de la Préfecture". (photo)