2ERD: "Le lobby de la route Granville-Avranches"

"Entreprendre ensemble pour réussir notre désenclavement" voici le mot d'ordre de ce lobby créé il y a un mois à l'initiative de la CCI centre et sud Manche.

Ils sont environ soixante chefs d’entreprise à avoir rejoint le club depuis sa création. Leurs objectifs sont affichés et lepremier d'entre eux, moderniser les réseaux routiers pour garantir de bonnes conditions de fluidité et de sécurité aux entreprises du centre et sud Manche. Leur priorité, l'axe Granville-Avranches, fréquenté par plus de 10 000 véhicules chaque jours en période normal et par plus de 16 000 véhicules en période estivale. Une route très emprunté et peu fluide dont les responsables économiques, la CCI en tête, compte faire avancer rapidement la modernisation.

Les explications de Loic Houssard, le président de la CCI centre et sud Manche