23ème édition des Rencontres Numériques à Coutances

Le festival a changé de nom mais passer d'"Images et Sons" à "Numériques" ne change pas la volonté de faire découvrir de nombreux ateliers au public, petits et grands.

Utilisez les ressources du numérique pour la musique, les jeux vidéo, l'impression 3D etc et ne manquez pas les expositions et spectacles proposés sur ce thème.

Le public est invité à venir gratuitement de 14h à 18h le mercredi 3, samedi 6 et dimanche 7 février au centre d'animation Les Unelles. Entrée libre.

Une LAN de LoL (League of Legends) est proposée à partir de 11 ans de 18h30 à 22h. Cette fois l'inscription est obligatoire. Toutes les infos sont à retrouver sur www.lesunelles.com

