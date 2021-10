Manifestation des agriculteurs à Saint-Lô : journée sous tension [photos]

Dès la fin de matinée du mardi 2 février, le ton est très vite monté entre les agriculteurs et les forces de l'ordre. Un peu plus de 50 tracteurs et près de 300 manifestants ont convergé vers la Préfecture de Saint-Lô.

Après la première benne, les premiers gaz lacrymogènes

Dès la première benne de pneus déversée devant les grilles de la préfecture peu après 12h00, les gendarmes mobiles ont tiré les premières grenades lacrymogènes. Jusqu'à 16h20, les affrontements se sont poursuivis au coeur du centre ville de Saint-Lô entre l'hôtel de ville et la préfecture, puis devant les locaux de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).

