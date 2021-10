Paris (AFP). Tournoi de Paris: Teddy Riner forfait

Riner, octuple champion du monde, sera laissé au repos dans l'optique "de la grande échéance du 12 août prochain à Rio", où il défendra son titre olympique en +100 kg, indique la fédération. Le tournoi de Paris était l'une des seules sorties prévues de Riner, invaincu depuis plus de 100 combats et septembre 2010, avant le rendez-vous brésilien. C'était en tout cas l'unique compétition où il aurait pu se confronter à ses rivaux japonais. Depuis les Jeux de Londres en 2012, le Guadeloupéen accumule les pépins de santé, notamment à une épaule qui l'avait déjà conduit à un arrêt en 2013 puis 2014, avant de se faire opérer d'un coude en 2015. Après deux semaines de vacances en décembre, Riner avait repris l'entraînement début janvier avant d'attaquer sa saison olympique qui devait le conduire à Rio pour ses 3es Jeux (bronze en 2008) en passant par Paris et Kazan où se dérouleront les championnats d'Europe fin avril.

