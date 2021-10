De la prison ferme après une tentative de vol par effraction au Havre

Mercredi 27 janvier, les forces de l'ordre sont requises pour une tentative de vol par effraction allée Martin Luther King au Havre. Là, un témoin donne une description des quatre individus remarqués à proximité du lieu où se sont déroulé les faits.

Les quatre jeunes sont interpellés rue du Docteur Sorel. Le premier est âgé de 15 ans et est en fugue du centre éducatif fermé de Beauvais depuis le 18 janvier. Les autres sont âgés de 15 à 23 ans. Ils ont été placés en garde à vue et entendus par la brigade anti-cambriolage de la sûreté urbaine du Havre. Les quatre ont nié les faits et les perquisitions de leurs domiciles se sont révélées négatives. Ils sont tous connus des services de police.

Prison ferme

Le jeune homme en fugue a de nouveau été placé en centre éducatif fermé. L'individu de 15 ans a reçu une convocation devant le juge des enfants pour le 11 mars. Les deux autres ont été déférés le 29 janvier en vue d'une comparution immédiate. Le jeune de 17 ans a reçu une peine de six mois de prison dont cinq avec sursis et mise à l'épreuve. Celui de 23 ans a reçu une peine de huit mois de prison ferme et a été incarcéré pour 27 mois suite à une révocation de sursis.