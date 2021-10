Deux chasseurs interpellés à Petit-Couronne

Le dimanche 31 janvier vers 14h45, deux personnes de l'office national de la chasse et de la faune sauvage surveillent le secteur de Petit-Couronne. Ils aperçoivent deux chasseurs qu'ils désirent contrôler. A la vue des inspecteurs, les chasseurs prennent la fuite avec leur véhicule et foncent sur l'un des deux inspecteurs. Ce dernier est obligé de s'écarter pour éviter le choc.

Plus loin, les deux chasseurs ont un accident avec un autre véhicule. Ils prennent la fuite à pied. L'un des deux s'empare de son fusil pour prendre la fuite. Il est interpellé par les inspecteurs et mis à disposition du service de quart judiciaire à l'hôtel de police de Rouen. L'un, âgé de 23 ans, est placé en garde à vue. Le deuxième chasseur, âgé de 26 ans, s'est présenté de lui-même à l'accueil de l'hôtel de police. Celui de 23 ans a reconnu les infractions et a reçu une convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité pour le 15 mars.