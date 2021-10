Malherbe : Kouakou s'engage à la dernière minute

Pour une équipe dirigeante qui annonçait ne pas forcément vouloir recruter au mercato, Alain Cavéglia et ses compères ont finalement été plutôt actifs sur le marché des transferts. Après le prêt avec option d'achat d'Ismaël Diomandé en provenance de Saint-Etienne, et l'achat de Pape Sané qui évoluera cependant sous forme de prêt pour la fin de saison à Bourg-en-Bresse, le club malherbiste s'est attaché hier soir juste avant la fermeture du marché, les services de l'attaquant de Tours, Christian Kouakou.

Le jeune homme de 24 ans a paraphé un contrat de trois saisons et demi avec les Bleu et Rouge. A Tours depuis 2012, il a joué un peu moins d'une centaine de matchs en Ligue 2, et découvrira donc avec Malherbe l'élite du football français. Cette saison, il a participé à 18 rencontres, inscrivant six buts. Cet attaquant ivoirien connu pour sa vitesse ne sera pas qualifié pour la rencontre face à Lille demain soir mais pourrait l'être pour la réception de Reims, samedi 6 février (20h).