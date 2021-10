Paris (AFP). Fin du mercato marqué par l'arrivée de Love à Monaco et Debuchy à Bordeaux

Ce mercato hivernal aura été toutefois marqué par l'irruption des clubs chinois sur le devant de la scène. . France: Monaco à la baguette, Debuchy vise l'Euro Comme cela tend à devenir la règle depuis son rachat par le milliardaire Dmitri Rybolovlev, Monaco a été l'un des plus actifs sur le marché des transferts en attirant un nom, le buteur brésilien Vagner Love. L'ASM a aussi attiré son compatriote Jemerson, un jeune défenseur central. L'attaquant italien El Shaarawy, en échec, a en revanche quitté le Rocher, direction la Roma. L'extraordinaire première moitié de saison parisienne n'a pas incité l'autre puissance financière de la Ligue 1, le Paris SG, à faire évoluer son effectif, et même ceux qui auraient pu vouloir aller chercher du temps de jeu ailleurs, comme Sirigu, semblent avoir finalement fait le choix de rester. C'est bien plutôt Bordeaux qui s'est montré ambitieux dans son recrutement: les Girondins ont certes perdu Henri Saivet et Wahbi Kazhri, partis respectivement à Newcastle et Sunderland, mais ils ont enregistré trois arrivés plutôt enthousiasmantes. Deux sud-américains, le meneur uruguayen Mauro Arambarri et le Brésilien Malcom, et surtout le prêt pour six mois du latéral d'Arsenal Mathieu Debuchy, qui cherchait du temps de jeu en vue de l'Euro-2016. Les "gros" se sont montrés plutôt sages: Lyon s'est séparé de joueurs devenus indésirables (Beauvue, Rose, Bisevac), et l'OM a dû se contenter de deux prêts, celui d'un ailier sur le retour, Florian Thauvin, en provenance de Newcastle où il était en échec, et d'un avant-centre, l'international écossais Steven Fletcher, par Sunderland. Quant à Saint-Etienne, trois paris y ont été tentés: les Norvégiens Söderlund et Selnaes et le Néerlando-Marocain Tannane, tandis que Tabanou est revenu en prêt; de son côté Lille a enrichi son secteur offensif avec Amalfitano, Rony Lopes et le Portugais Eder, prêté par Swansea. . Europe: les Anglais en péril s'activent Le marché des transferts en Europe a lui aussi été plutôt calme, avec comme principaux moteurs les clubs de bas de tableau anglais, qui veulent éviter à tout prix une relégation qui les priverait d'une part des faramineux nouveaux droits TV la saison prochaine. Newcastle a ainsi déboursé 32 millions d'euros pour deux internationaux anglais (Shelvey et Townsend). Sunderland aussi est allé pêcher en France avec Koné (Lorient, 6 M EUR) et Khazri. Le gros coup du mercato anglais est à mettre au crédit de Stoke City, qui a recruté l'ancien Marseillais Giannelli Imbula pour 24 millions d'euros, après seulement six mois passés à Porto. Du côté des gros, il s'agit plus d'un mercato d'ajustement, comme pour Chelsea qui s'est fait prêter le buteur Pato. Les Blues ont aussi réalisé le meilleur coup à la vente en cédant Ramires en Chine pour 26 M EUR. Les deux Manchester n'ont pas bougé, même si City a annoncé lundi l'arrivée de Pep Guardiola à l'issue de la saison. En Espagne, les "gros" sont eux aussi restés très sages. Barcelone a pu inscrire ses recrues estivales Arda Turan et Aleix Vidal après la levée de sa sanction d'interdiction. Sauf surprise de dernière minute, il n'y aura pas d'autre renfort et le seul mouvement a concerné le latéral Martin Montoya, prêté six mois au Betis Séville après six mois mitigés à l'Inter Milan. Le Real Madrid a obtenu la suspension de l'interdiction de recruter et devrait donc vraisemblablement pouvoir le faire l'été prochain, mais Zinédine Zidane s'est dit actuellement satisfait de son effectif et le seul mouvement a été celui du Russe Denis Cheryshev, prêté à Valence. L'Italie est resté très tranquille elle aussi, avec comme principale attraction le transfert de l'Italien d'origine brésilienne Eder, passé de la Sampdoria à l'Inter Milan. Enfin en Allemagne, le Bayern Munich a enregistré les services du défenseur international allemand Serdar Tasci, prêté par le Spartak Moscou avec une option d'achat jusqu'à la fin de la saison. . La Chine, nouvel acteur du mercato Le milieu brésilien de Chelsea Ramires au Jiangsu Suning (estimation du transfert: 28 millions d'euros), l'ailier ivoirien de l'AS Rome, Gervinho, au Hebei China Fortune (18 ME), et le Colombien Fredy Guarin de l'Inter Milan au Shanghai Shenhua (13 ME): les clubs chinois se sont montrés particulièrement actifs lors de ce mercato d'hiver. Cela répond à un plan édicté par les autorités et notamment le chef de l'Etat, Xi Jinping, lui-même fan de foot. Un mouvement de fond puisque selon Fifa TMS, filiale de l'instance mondiale du foot qui enregistre les transferts internationaux entre clubs, la Chine avait déjà "accru les montants totaux dépensés de 65,4%" entre 2014 et 2015, de 101,8 millions de dollars (93,3 millions d'euros) à 168,3 millions de dollars (154,3 millions d'euros).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire