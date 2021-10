Jugés pour avoir tabassé un codétenu à la maison d'arrêt de Caen

Le 3 de ce même mois, au cours de la promenade carcérale, celui-ci est assis sur un rebord, discutant avec un autre. En peu de temps, une dizaine de prisonniers s'amassent autour de lui, plusieurs le frappant. Les surveillants, non présents dans la cour, mais alertés par la vidéo-surveillance, agissent tout de suite. La victime porte une plaie à l’arête du nez. Six protagonistes sont reconnus par les gardiens. L'un est en préventive. Les cinq autres purgent tous des peines de prison ferme.



Il se vantait d'avoir violé et tué sa grand-mère

Mercredi 27 janvier, ils étaient donc six, âgés de 20 à 34 ans, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Caen pour violence en réunion. Aucun ne reconnaît les faits, sauf un : « Je lui ai mis des coups de pied, j'étais choqué car il se vantait de ce qu'il avait fait. » La victime est actuellement en détention dans l'attente de son procès, soupçonné du viol et du meurtre de sa grand-mère à Athis-de-l'Orne en 2015.

« D'autres ont frappé, qui sont-ils ? », questionne le président. « Je ne les connais pas », rétorque-t-il.

Les prévenus, jugés détenus, ont été condamnés à des peines de deux mois à dix mois de prison ferme. La victime a elle été interné en psychiatrie pourpsychiatrie.