Saint-Étienne (AFP). Ligue 1: Paris, l'invincible armada à Saint-Etienne (2-0)

Les Nantais étaient restés invaincus durant 32 rencontres de L1 durant la saison 1994-1995 à l'issue de laquelle ils avaient été sacrés champion, alors que le PSG atteint ce chiffre sur deux exercices (2014-2015 et 2015-2016). La dernière défaite du club parisien en championnat date du 15 mars dernier sur le terrain de Bordeaux (3-2) pour la 29e journée du championnat 2015: le PSG porte son avance en tête de la Ligue 1 à 22 points sur son dauphin, Monaco. L?invincible armada a un capitaine: c'est Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois a encore marqué par deux fois pour donner la victoire aux Parisiens. Il donné l'avantage au PSG en reprenant magnifiquement de l'extérieur du pied droit un centre délivré de l'aile droite par le défenseur Serge Aurier (61). Puis l?attaquant a porté le score à 2-0 dans le temps additionnel en reprenant devant la cage, mais pas en position de hors jeu, une passe d'Angel Di Maria à la suite d'un centre en retrait de la droite d'Edinson Cavani après une attaque menée par Aurier (90+2). - Des Parisiens qui gèrent - Le Suédois a une nouvelle fois été le cauchemar des Verts en inscrivant ses douzième et treizième buts sur ses huit derniers matches contre l'ASSE, son 18e cette saison en Championnat de France dont il est le meilleur buteur. Dans l'ensemble, le PSG a livré un match très solide et s'est montré assez réaliste en raison du peu d'occasions nettes qu'il s'est procuré. En première période, Ibrahimovic avait échoué de peu sur une talonnade repoussée par Stéphane Ruffier après un ballon en profondeur avant que Lucas ne tire juste à côté (35). Hormis cette très belle occasion, les Parisiens, qui ont parfaitement géré leurs adversaires avec une très large possession du ballon, s'étaient montrés menaçants mais sans se créer de véritables opportunités tout en mettant la défense stéphanoise à la limite de la rupture. De leur côté, les Verts, désormais 8e du classement, qui avaient adopté un dispositif avec cinq défenseurs, ont aussi eu leurs occasions. Sur un centre de la droite de Kevin Malcuit, le gardien Kevin Trapp détournait du bout des doigts en corner avant que l'Allemand ne repousse une belle tentative de Franck Tabanou (11). Juste avant la mi-temps, Mustapha Bayal manquait de peu de reprendre un coup franc joué par Tabanou (45). Trapp était une nouvelle fois présent sur un tir de Kevin Monnet-Paquet insuffisamment appuyé (60). Après le but d'Ibrahimovic, Saint-Etienne a bien cherché à réagir mais sans se montrer dangereux malgré une certaine domination territoriale face à un PSG bien organisé hormis sur une bonne reprise de Jérémy Clément, captée par Trapp après un débordement de Monnet-Paquet (88).

