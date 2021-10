Paris (AFP). Ligue 1: le trio d'attaque du PSG à l'assaut du Chaudron stéphanois

Le 16 février, date du 8e de finale aller de Ligue des champions contre les Anglais, est dans toutes les têtes parisiennes, faute de suspense pour celle de la Ligue 1, ultra-dominée par le club de la capitale qui comptait 21 points d'avance sur son premier poursuivant (Monaco) à l'orée de cette 23e journée. "Si on se focalise uniquement sur les matches de Ligue des champions, c'est une grande erreur. On y pense aussi, on l'a dans un coin de la tête, mais pour être compétitif le jour J, il va falloir être compétitif en championnat et en coupes", a toutefois prévenu Laurent Blanc, en fin de contrat en juin et dont l'avenir à la tête du PSG devrait être éclairci "dans une semaine". D'ici Chelsea, il reste cinq matches au PSG, et dans cette séquence, le déplacement à Geoffroy-Guichard ressemble à un petit sommet, par rapport aux trois rencontres au Parc des Princes (Lorient, Lyon, Lille) et au clasico au Vélodrome où l'OM ne s'est plus imposé en championnat depuis plus de quatre mois. A l'inverse, Saint-Etienne est la deuxième meilleure équipe à domicile de L1, et reste sur une série solide de trois victoires et un nul dans son antre, avec un seul but encaissé. - De CDI à IDL - Pas de quoi faire frémir non plus les Parisiens, qui surfent sur huit succès consécutifs toutes compétitions confondues face aux Verts, dont deux cette saison, avec 20 buts inscrits dont onze par le seul "Zlatan", contre trois encaissés. S'ils ne perdent toujours pas dimanche, les joueurs de la capitale égaleront le record d'invincibilité de 32 matches de championnat (à cheval sur deux saisons) du Nantes de 1994-1995. Le dernier buteur dans les confrontations parigo-stéphanoises s'appelle Edinson Cavani, mi-décembre en Coupe de la Ligue (1-0 pour Paris). C'était son dernier but en date, avant le match à Caen mettant fin au CDI (Cavani-Di Maria-Ibrahimovic), qui n'aura duré que quatre mois. Depuis, le trio idéal dans l'esprit de Laurent Blanc est un trio IDL, Ibrahimovic-Di Maria-Lucas. Ce dernier a pris la place du "Matador" dans la hiérarchie : de fait, depuis fin décembre à Caen (victoire 3-0), le Brésilien est titularisé en championnat, la compétition nationale phare, et l'Uruguayen dans les coupes. Lucas a gagné sa place mais elle n'est pas définitive, il doit prouver que sa bonne période n'est pas un feu de paille. Le déclic chez l'attaquant de 23 ans est une histoire récurrente depuis son arrivée à Paris en janvier 2013. "Il fallait insister, être patient, lui montrer des choses très basiques : il faut qu'il comprenne que sa qualité majeure, c'est la vitesse, et qu'il l'aborde sans ballon, a détaillé Blanc. Ca peut être avec ballon, quand il est en super confiance. Mais plus il utilisera sa vitesse sans ballon, plus il sera efficace". - Pépins physiques - "Zlatan", lui, se frotte à une de ses victimes préférées, le gardien stéphanois Stéphane Ruffier, et tentera de poursuivre sur sa lancée, lui qui en est à 17 buts en autant de matches de championnat, outre six passes décisives. Di Maria a trouvé la bonne carburation depuis quelques semaines en multipliant les gestes de classe, souvent décisifs. "La chose la plus importante, c'est qu'il soit près des attaquants ou lui-même attaquant, parce que c'est un excellent passeur, qui se déplace de mieux en mieux dans les intervalles, qui a un coup d'oeil rapide pour donner le bon ballon au bon moment, même s'il a du déchet mais c'est normal parce qu'il prend des risques, et il a aussi une sacrée frappe", a souligné Blanc. Alors que les pépins physiques se sont multipliés ces dernières semaines (Thiago Silva, Pastore, Marquinhos, Verratti etc.), il y a toujours un risque de blessure. Blanc ne veut pas en entendre parler : "J'aurais aimé qu'il y ait moins de matches avant Chelsea, on les fera en essayant de ne pas avoir de blessure, mais de grâce, ne soyons pas focalisés là-dessus, parce que ce serait le meilleur moyen d'en avoir".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire