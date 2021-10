Paris (AFP). Déchéance de nationalité prononcée par un juge judiciaire et non plus par décret, selon avant-projet de loi

La déchéance de nationalité pour terrorisme, que l'exécutif veut inscrire dans la Constitution, sera "une peine complémentaire" qui devra être prononcée par un juge judiciaire et non plus par décision administrative, selon l'avant-projet de loi dont l'AFP a obtenu copie dimanche.