Des Moines (Etats-Unis) (AFP). Frénésie électorale dans l'Iowa, première épreuve des primaires américaines

Le dernier sondage est tombé samedi soir. La démocrate Hillary Clinton, après une entrée triomphale en campagne en avril dernier, n?est plus la préférée que de 45% des démocrates de l?Iowa ayant l?intention de participer aux "caucus" de lundi soir, selon l?enquête du journal local Des Moines Register. Ce sondage traditionnel ne s'est "trompé" qu'une fois depuis 1988, en 2012 chez les républicains. Le sénateur Bernie Sanders a séduit la jeunesse démocrate avec sa dénonciation de la "classe des milliardaires" et son appel à une révolution politique. Il talonne l?ex-secrétaire d?Etat avec 42% des électeurs. La marge d?erreur est de quatre points. "Ça ne pourrait pas être plus serré", a dit au quotidien David Axelrod, ancien bras droit de Barack Obama. Si les étudiants qui remplissent par milliers les salles pour Bernie Sanders se mobilisaient lundi, ils pourraient renverser l?avantage qu?a Hillary Clinton chez les plus de 45 ans. "Si la participation est forte, nous gagnerons", a-t-il promis aux étudiants de l?Université de l?Iowa samedi soir, dans une salle surchauffée, précédé par le groupe de rock Vampire Weekend. Dans une ambiance moins électrique, Hillary Clinton multiplie aussi les déplacements, trois samedi et trois dimanche, épaulée par son mari Bill et leur fille Chelsea. Elle exhorte les démocrates à choisir l?expérience plutôt que la nouveauté, et rappelle aux électeurs qu?en plus d?un président, ils éliront un "commandant en chef", façon peu subtile de rappeler que Bernie Sanders n'a aucune autre expérience exécutive que celle de maire de Burlington. "Hillary est résistante", a vanté l?ancienne parlementaire démocrate Gabrielle Giffords, grièvement blessée par un tireur à la tête en 2011, et militante d?un durcissement des lois sur les armes, lors d?un meeting sur un campus universitaire à Ames. "A la Maison Blanche, elle tiendra tête au lobby des armes". - Marco Rubio, troisième homme - Douze républicains et trois démocrates sillonnaient ainsi le petit Iowa, parfois dans les mêmes villes à quelques heures d?écart. Une tempête de neige n'est heureusement annoncée que pour la nuit de lundi à mardi, après les consultations qui auront lieu lundi à 19H00 locales dans des milliers de bureaux de vote. Mais si la neige arrivait en avance lundi soir, le milliardaire Donald Trump a enjoint ses partisans à "venir malgré la neige, vous êtes habitués dans l?Iowa, n?est-ce pas ?" Le candidat recueille 28% des intentions de vote dans l?enquête du Des Moines Register. Son ennemi déclaré est le sénateur du Texas Ted Cruz, premier choix de 23% des électeurs républicains. "Il était citoyen canadien jusqu?à il y a 15 mois", a répété Donald Trump samedi sur le tarmac de l?aéroport de Dubuque, dans l?est de l?Etat, avec son avion privé en arrière-plan. "C?est un problème", argue-t-il, citant des experts constitutionnels affirmant que le sénateur pourrait être inéligible, ce que contestent d'autres. Mais le sénateur du Texas semble en passe de consolider le soutien de la droite religieuse, une remarquable ascension pour un candidat qui n'a siégé que trois ans au Sénat, et était jugé trop extrême il y a quelques mois pour se hisser sur un podium. Des dizaines de pasteurs évangéliques et de personnalités du mouvement chrétien conservateur le soutiennent, et le candidat affirme disposer de milliers de bénévoles. Ce sera le lot de nombreux habitants de l'Iowa dimanche et lundi: répondre aux coups de téléphone et visites des équipes des candidats qui veulent assurer qu'ils se déplaceront lundi soir. En troisième place chez les républicains avec 15% des intentions de vote, le sénateur de Floride Marco Rubio, d'origine cubaine, rassemble des foules importantes, et est souvent cité comme second choix tant par les partisans de Ted Cruz que ceux de Donald Trump. "Vous avez le droit d'être en colère", a-t-il dit samedi à Ames. "Mais la colère n'est pas un programme". Après l'Iowa, les candidats s'envoleront pour le New Hamsphire, dans le nord-est, où les primaires auront lieu le 9 février.

