Los Angeles (AFP). NBA: Cleveland et LeBron James souverains

Les Cavaliers ont enchaîné une troisième victoire consécutive, la troisième en quatre matches depuis la prise de fonction de Tyronn Lue et le licenciement de David Blatt. La franchise de l'Ohio a consolidé sa première place en tête de la conférence Est avec un bilan de 33 victoires et 12 défaites. "King James" a frôlé le "triple double" avec ses 20 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Mais plus encore que James, les artisans de cette victoire ont été ses partenaires du "Big Three", Kevin Love et Kyrie Irving qui ont respectivement marqué 29 et 28 points. Les Cavaliers ont rendez-vous samedi avec un autre prétendant au titre NBA, les San Antonio Spurs (39 v-7 d), seule équipe à suivre, à bonne distance, dans la conférence Ouest le rythme infernal de Golden State. Boston a aligné de son côté une cinquième victoire consécutive, face à Orlando (113-94) et pointe à la 5e place (27 v-21 d). Les Celtics ont marqué au moins 100 points lors de leur onze derniers matches, une première depuis 1995-96. Les New York Knicks ont retrouvé Carmelo Anthony et Kristaps Porzingis et ont mis à une série de quatre défaites consécutives, face à Phoenix 102-84 (23 v-26 d, 9e). A l'Ouest, le choc très musclé entre Oklahoma City et Houston a tourné à l'avantage du Thunder (116-108), bien aidé par l'exclusion, après une deuxième faute technique, de Dwight Howard. Kevin Durant a inscrit 33 points et dépassé les 30 points pour la onzième fois cette saison, OKC est 3e (36 v-13 d). Enfin, le derby de Los Angeles a été remporté par les Clippers (105-93), mais les Lakers, privés de Kobe Bryrant, leur ont tenu tête jusqu'en milieu du 4e quart-temps. Les Clippers ont remporté leurs neuf derniers duels face aux Lakers. . Le chiffre du jour: 26.005, les points marqués par LeBron James depuis ses débuts NBA en 2003. Grâce aux 20 points inscrits à Detroit, "King James" est déjà le 17e joueur à atteindre ce chiffre, mais il est le plus jeune à 31 ans et 30 jours. . La phrase du jour: "A un moment donné, il faut savoir pardonner, on a bien construit un bibliothèque à Richard Nixon", a déclaré Doc Rivers à propos de Blake Griffin, qui s'est blessé à la main lors d'une violente altercation dimanche à Toronto avec l'intendant des Clippers. Griffin, absent depuis le 26 décembre à cause d'une blessure à une cuisse, ne devrait pas faire son retour dans le Championnat NBA avant deux mois. La NBA a diligenté une enquête sur l'incident et l'ailier fort des Clippers pourrait écoper d'une lourde amende et/ou d'une suspension: "L'enquête est quasi terminée", a précisé Rivers. . Le Français du jour: Nicolas Batum. Retour raté pour l'international français qui retrouvait Portland où il a passé sept saisons avant d'être envoyé cet été à Charlotte: face à ses anciens coéquipiers, il n'a marqué que trois points (1 sur 11 au tir), en plus de ses 8 passes décisives, et les Hornets se sont inclinés (109-91). En revanche, Rudy Gobert a réussi son quatrième "double double" lors de la victoire d'Utah face à Minnesota (103-90) en douze matches depuis son retour de la blessure à un genou qui l'a privé de compétition pendant un mois: 14 points, 12 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions en 31 minutes.

