Paris (AFP). Décès de Jacques Rivette, réalisateur de la Nouvelle Vague

Né à Rouen le 1er mars 1928, Jacques Rivette avait abordé le cinéma par la critique, comme les autres futurs piliers de la Nouvelle Vague, François Truffaut, Jean-Luc Godard et Eric Rohmer, avant de réaliser une vingtaine de longs métrages, dont "Céline et Julie vont en bateau", "La Bande des quatre" ou "36 vues du pic Saint-Loup". "Avec Jacques Rivette disparaît l'un des plus grands cinéastes de l'intime et de l'impatience amoureuse. C'est un jour de profonde tristesse", a déclaré sur Twitter la ministre de la Culture Fleur Pellerin. Il était "l'un des plus lucides, les plus inventifs, les plus libres de la Nouvelle Vague", a souligné l'ancien critique et ex-président du Festival de Cannes Gilles Jacob. "Le cinéma français perd un de ses réalisateurs les plus libres et les plus inventifs", a renchéri l'actrice Anna Karina, qui avait joué avec lui dans "Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot" et dans "Haut, Bas, Fragile".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire