Programmation : la chapelle Corneille, une nouvelle scène à Rouen

Si le Hangar 23 se délocalise de manière permanente dans le prestigieux édifice, d'autres acteurs culturels y proposent une programmation complémentaire à la leur, hors les murs, comme l'Opéra. Le cadre architectural fournit un écrin tout à fait approprié à un répertoire baroque dont Le poème harmonique se fera le principal ambassadeur. Mais le lieu à l'acoustique exceptionnelle encourage également des rencontres plus improbables mêlant les influences de différentes cultures.

Métissage culturel

Le Hangar 23, spécialisé dans un répertoire de musiques du monde, donne le "la" et met à l'honneur le monde méditerranéen et ses compositions colorées pour cette saison: une plongée au cœur des créations contemporaines, du jazz aux polyphonies corses. L'Opéra lui-même se prête au jeu et nous invite à voyager en musique pour ses Mercredis de la chapelle Corneille avec des musiques arabo-andalouses ou ses derviches tourneurs de Syrie.

Résonances sacrées

Chargé d'histoire, ce lieu inspire également une programmation sacrée comme La messe à quarante voix d'Alessandro Striggio pour le concert inaugural ou La leçon de ténèbres qui, selon la tradition, se chante jusqu'à l'obscurité totale.

Découvertes

Instaurés par L'académie Bach, les concerts du dimanche matin se veulent initiatiques tout comme les leçons de musique des Musicales de Normandie : des rendez-vous destinés au grand public qui décryptent les œuvres.

Voici nos trois coups de cœur :

- Amandine Beyer interprète Vivaldi

Les violonistes Amandine Beyer et Giuliani Carmignola interprètent des concerti de Vivaldi accompagnés par l'ensemble instrumental Gil Incogniti: une formation acclamée par la presse spécialisée.

Pratique. Mercredi 13 avril à 20h. Chapelle Corneille à Rouen. Tarif 25€. www.operaderouen.fr

- Le chant des balles

C'est un duo original que le Poème Harmonique présente dans ce spectacle où la musique baroque d'Éric Bellocq résonne à travers les acrobaties et jonglages de Vincent de Lavenère: un mélange des genres inédit.

Pratique. Samedi 26 mars à 20h. Chapelle Corneille. Tarifs 13 à 19€. www.poemeharmonique.fr

- Sissoko et Ségal: musique de nuit

Ballaké Sissoko et Vincent Ségal font fi des frontières des genres musicaux et mettent en œuvre une conversation musicale. La kora et le violoncelle vibrent d'une même voix et chantent toute la beauté du monde.

Pratique. Vendredi 26 février à 20h. Chapelle Corneille. Tarifs 8 à 18€. www.hangar23.fr