Orne : la Ville et la Communauté urbaine d'Alençon partenaires du Tendance Live

Cette anné, pour la toisième éditions du Tendance Live à Alençon, Tendance Ouest accueille Anggun, Joyce Jonathan, Anne Sila, Vitaa, John Mamann, Willy William, Marina d'Amico,GrandGeorge, Emji, Sophie Tapie, Greg June et Brice Conrad. Les auditeurs de Tendance Ouest devaient se procurer des places gratuites (explications ICI). L'Anova affiche COMPLET depuis deux semaines !

Le mot du Député-Maire d’Alençon, Joaquim Pueyo

"Après les succès des précédents concerts Tendance Live à Anova, Tendance Ouest, première radio indépendante de Normandie, revient à Alençon et propose à nouveau un grand concert gratuit.

Animées par la volonté de permettre à toutes et tous d’avoir accès à de grands événements, la Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon sont fières d’être partenaires de cette nouvelle édition qui offre toujours une programmation de qualité et de proximité dans une ambiance festive et populaire.

Anggun, Joyce Jonathan, Anne Sila, Vitaa, John Mamann, Willy William, Marina d'Amico,GrandGeorge, Emji…et beaucoup d’autres tout aussi talentueux…

Tendance Live 2016 frappera les esprits.

Par la même, le parc Anova est reconnu comme un équipement structurant de notre territoire nous permettant de nous positionner aux niveaux des grandes agglomérations voisines, pour l'accueil et l'organisation de grands évènements.un grand équipement et nous permet désormais de nous positionner au niveau des grandes agglomérations voisines, pour l’accueil et l’organisation de grands événements.

Je vous souhaite un excellent concert Tendance Live 2016 à Anova et remercie les organisateurs."

Joaquim Pueyo

Député-Maire d’Alençon

Président de la Communauté urbaine