C'est l’événement footballistique du week-end à Alençon. Sans doute même celui de la saison. En 32ème de finale de la Coupe Gambardella, les U19 de l'USA61 affronteront les jeunes du PSG. Les stars de demain.

On a 1 % de chance de se qualifier ... mais les gars ont la détermination pour aller chercher ce 1 %, explique Médhi de Roeck, le coach de l'équipe, qui n'a rien modifié à l'entraînement habituel de ses joueurs.

La préparation, c'est aussi dans la tête, explique-t-il : il y a toujours des outsiders qui sortent là où on ne les attend pas. Tant qu'il y a un petit espoir, il faut s'accrocher à ça ... et puis pourquoi pas. Avant de conclure : jusqu'à la 90ème minute, on ne s'interdit pas de rêver.

Médhi de Roeck

Football : Alençon vs Paris Saint Germain : Jour J-2 Impossible de lire le son.

Attention, les conditions de sécurité ont été renforcées dans les rues autour du stade Jacques Fould et on attend beaucoup de monde, dimanche : les supporters devront arriver assez tôt avant le coup d'envoi, notamment pour trouver des places de stationnement.