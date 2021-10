The Voice, saison 5: Garou retrouve son fauteuil de coach

Pour son come-back, il espère bien mener l’un de ses talents sur la plus haute marche du podium.



Garou est un coach des plus attentionnés dans l'aventure The Voice, et il voudra le prouver d'autant plus lors de The Voice Kids, la déclinaison sur les moins de seize ans du plus grand concours de chant francophone.



A 43 ans, Garou est un coach connu pour son attention de tous les instants envers ses talents. Evoluant sur un univers entre rock, pop et blues, le Québécois est adoré des Français, qui le lui rendent bien en allant le voir en masse dans les plus grandes salles de France et dévalisant les bacs lors de la sortie de ses différents albums.



Coach de The Voice depuis la première saison, Garou l'a emporté en 2013 lors de la deuxième édition en amenant Yoann Fréget jusqu'à la première place, gagner de peu devant Olympe, le protégé de Jenifer.



Lors de la la saison inaugurale, Louis Delort a longtemps été le favori, mais le poulain de Garou a vu Stefan Rizon lui passer devant au dernier moment.



En 2014, Garou a réussi à recruter Maximilien Philippe et le mener jusqu'à une deuxième très belle place. Très belle, car avec Kendji devant, il était quasi-impossible de lutter, et terminer dauphin d'un tel roi ne peut qu'être positif.



Outre Maximilien, Garou a aussi été le coach des excellents Igit et Pierre Edel, des jeunes Flo et Natacha Andreani, ou encore des groovy Tifayne, Melissa Bon et Melissa Maugran.



Garou fit une pause pendant la 4ème saison et laissa sa place à Zazie.



Pour la 5ème saison de The Voice, Garou revient et reprend place dans le fauteuil rouge. Le coach sera aux côtés de Zazie, Mika et Florent Pagny