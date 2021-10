Bayeux : incendie dans une maison du centre-ville

Vers 22h45, la locataire du 27 bis rue aux Coqs, maison d'habitation située près de la médiathèque de Bayeux, a vidé son cendrier dans les poubelles d'une dépendance située à l'arrière de la maison. Quelques minutes plus tard, de la fumée et des flammes s'échappaient du local et la locataire alertait les secours. Les sapeurs pompiers de Bayeux se sont projetés immédiatement sur place pour circonscrire l'incendie. Le sinistre a été rapidement maîtrisé mais la dépendance a été entièrement détruite, la toiture s'étant effondrée.

Pendant leur intervention, les pompiers ont également projeté de l'eau dans la maison d'habitation et de la suie s'y est déposée en quantité rendant l'adresse inhabitable. La locataire a été relogée chez des proches. Les voisins, des 27 et 29 rue aux Coqs ont été évacués pendant leur intervention. Un couple, et leur bébé de 11 mois, a demandé à terminer la nuit à l'hôtel.