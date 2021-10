Le nouvel album de Rihanna enfin disponible

Attendu depuis environ un an, l'album "Anti" est désormais disponible à l'écoute et en téléchargement sur la plateforme Tidal, et ce gratuitement pour le moment. L'album, qui a fuité par erreur sur le site de streaming, peut être téléchargé gracieusement grâce à un code - ANTI - donné par Rihanna et Samsung. Une offre destinée aux plus rapides, qui s'accompagne d'un essai gratuit de Tidal.

Une version deluxe d'Anti, qui comportera davantage de morceaux, sera disponible dès demain, vendredi 29 janvier. "FourFiveSeconds", "Bitch Better Have My Money" et "American Oxygen", tous sortis en 2015, ne font pas partie de l'album.

Un peu plus tôt mercredi 27 janvier, Rihanna a dévoilé "Work", le premier extrait d'Anti, un featuring avec le rappeur Drake.

La chanteuse entamera sa tournée mondiale le 26 février à San Diego, dans l'ouest des Etats-Unis.