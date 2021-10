Brasilia (AFP). L'inquiétude mondiale grandit face au virus Zika

Trois mois après les premières alertes sanitaires au Brésil, sa présidente Dilma Rousseff a appelé l'ensemble de la région à adopter une stratégie commune pour combattre la maladie, annonçant un sommet des ministres de la Santé la semaine prochaine en Uruguay. "Nous allons tenir une réunion du Mercosur (le marché commun sud-américain, ndlr) mardi à Montevideo, ouverte à tous les pays de la Celac", la Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes, a déclaré la présidente à la presse, au sommet de la Celac à Quito. La veille, Mme Rousseff avait annoncé que son gouvernement intensifiait ses mesures contre la propagation de la maladie, en la combattant "maison par maison". Le géant sud-américain, qui accueillera en août les jeux Olympiques à Rio, est le plus touché par cette épidémie, transmise par le moustique Aedes aegypti et le moustique tigre, qui peuvent aussi être porteurs de la dengue et du chikungunya. Le virus ne se transmet pas directement entre humains. Face à la maladie, il n'y a ni traitement préventif, ni vaccin, mais elle ne provoque généralement que des symptômes grippaux bénins, voire passe inaperçue dans la majorité des cas. Elle est rarement mortelle. Le danger est pour les femmes enceintes: le virus peut être transmis au f?tus et est soupçonné d'entraîner des malformations congénitales graves, telles que la microcéphalie (taille réduite de la boîte crânienne, néfaste au développement intellectuel), voire la mort. - Appel de Barack Obama - Le Brésil ne communique pas le nombre de patients atteints de Zika, mais seulement les cas suspects de microcéphalie: près de 4.200 (dont 68 décès) depuis octobre 2015 et la poussée du virus, contre seulement 147 bébés touchés en 2014. La Colombie, deuxième pays le plus affecté avec plus de 13.800 cas de Zika confirmés, dont 890 femmes enceintes et une centaine de bébés avec microcéphalie, a décrété mardi le premier niveau d'alerte, verte, afin que les hôpitaux se préparent à répondre à une expansion de la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Zika, déjà présent dans 21 des 55 pays du continent américain, va continuer à s'étendre, "un sérieux sujet d'inquiétude" selon sa directrice générale Margaret Chan. Face à cette menace, les Etats-Unis, tout proches, se mobilisent: le président Barack Obama a lancé mardi soir un appel à des actions urgentes. "Le président a souligné le besoin d'accélérer les efforts de recherche pour mettre au point de meilleurs diagnostics, des vaccins et des traitements et s'assurer que tous les Américains soient informés sur le virus Zika", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. La maladie touche déjà plus de vingt pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans lesquels les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommandent aux femmes enceintes de ne pas se rendre. Sur la base de cette liste, la compagnie aérienne Delta Airlines explique que sa clientèle pourra changer de destination, de dates ou se faire rembourser. American Airlines propose pour sa part de rembourser aux femmes enceintes les billets d'avion vers neuf pays d'Amérique centrale et du Sud, ainsi qu'à Porto Rico et en Martinique. - Premiers cas en Europe - Les Instituts nationaux américains de la santé (NIH) indiquent sur leur site internet que le virus pourrait s'étendre aux Etats-Unis, dans des régions où vivent 60% de la population du pays, soit environ 200 millions de personnes. Selon une récente étude publiée dans la revue médicale britannique Lancet et citée par les NIH, ce virus pourrait se propager le long des côtes est et ouest des Etats-Unis pendant les mois chauds, voire atteindre le Midwest. Cette recherche souligne que près de 23 millions d'Américains résident dans des zones humides et chaudes, comme la Floride et la Louisiane, où les moustiques vecteurs du virus Zika pourraient survivre toute l'année. La maladie a fait son apparition ces derniers jours en Europe, au moins six pays (Royaume-uni, Italie, Pays-Bas, Portugal, Danemark et Suisse) confirmant sa présence chez des personnes rentrant d'Amérique latine, ont indiqué les autorités sanitaires. Aucune infection n'a été rapportée chez des femmes enceintes. Le climat en Europe, actuellement en plein hiver, devrait toutefois empêcher tout moustique porteur de la maladie de survivre. Aucun cas n'a été signalé en France métropolitaine, mais les autorités sanitaires ont évoqué des cas autochtones (infection contractées sur place) dans les îles de Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin, dans les Caraïbes, ainsi que sur le littoral de la Guyane française.

