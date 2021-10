New York (AFP). Virus Zika: trois personnes atteintes à New York

Ces trois personnes avaient voyagé hors des Etats-Unis dans des régions où le moustique tigre vecteur du virus progresse rapidement, ont précisé les responsables de la santé de l'Etat de New York. Une des personnes contaminées est complètement guérie et les autres vont mieux, ont-ils ajouté. Les Etats-Unis ont recommandé vendredi aux femmes enceintes de ne pas voyager dans 22 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Des milliers de cas de microcéphalie ont été recensés en Amérique latine chez les nourrissons, et les autorités de New York ont invité à la prudence ceux qui se rendent dans ces régions. "Nous appelons les habitants, et en particulier les femmes enceintes, à se renseigner avant d'entreprendre un voyage dans ces pays", a déclaré le responsable des services de santé de l'Etat de New York, Howard Zucker. Il n'existe pas de traitement curatif, ni de vaccin contre cette maladie, seulement des traitements des symptômes. Ces manifestations sont le plus souvent de type grippal (fièvre, maux de tête, courbatures) avec des éruptions cutanées, et se manifestent dans les trois à 12 jours qui suivent la piqûre par le moustique. L'Organisation panaméricaine de santé (OPS) a fait état de 13.500 personnes touchées par le virus en Colombie et d'une centaine de bébés présentant une microcéphalie, le gouvernement tablant sur 600.000 cas en 2016. Au Brésil, 3.893 cas (dont 49 décès) ont été recensés en 2015, contre 1.248 en novembre, et seulement 147 sur toute l'année 2014. Le virus Zika frappe aussi au Salvador (5.561 malades) et au Honduras (608). Quelques dizaines de cas sont recensés dans d'autres pays.

