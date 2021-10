Opération "Rendez-vous aux jardins" les 3,4 et 5 juin en Basse-Normandie

Les 3, 4 et 5 juin prochains, profitant de l’opération nationale « Rendez-vous aux Jardins », près de 100 parcs et jardins de Normandie seront de la fête !... et offriront aux visiteurs des graines de fleurs normandes “la Centaurea Cyanus”, autrement appelée bleuet, qui recouvre les champs normands pour le plus grand plaisir des yeux !

Vevnez flaner parmi les plus beaux parcs et jardins qui vous ont organisé des visites guidées pour l'occasion avec des animations spéciales normandie comme des ateliers, des concerts et des expositions. Et repartez donc avec ces graines pour fleurir votre jardin chez vous!

Les parcs et jardins participants sont à retrouver dans le programme à télécharger avec cet article.

Ecoutez Grégory Delahaye nous raconter tout en détails (player en haut de l'article).