La garde des Sceaux était venue à Alençon le mardi 30 avril 2013, inaugurer le centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe.

Depuis, on a très souvent entendu les syndicats de surveillants dénigrer la Ministre de la Justice pour son laxisme, l'arrêt des fouilles des détenus, et le manque de prise de position précise quant au rôle que devait avoir la prison ornaise, la plus sécurisé de France.

L'alençonnais Emmanuel Baudin, délégué interrégional FO Pénitentiaire :