Paris (AFP). Taubira, opposée à la déchéance de nationalité, démissionne

François Hollande et Christiane Taubira "ont convenu de la nécessité de mettre fin à ses fonctions au moment où le débat sur la révision constitutionnelle s'ouvre à l'Assemblée nationale, aujourd?hui (mercredi) en Commission des Lois", a annoncé l'Elysée dans un communiqué envoyé juste avant le Conseil des ministres. "Parfois résister c'est rester, parfois résister c'est partir. Par fidélité à soi, à nous. Pour le dernier mot à l'éthique et au droit", a tweeté Mme Taubira peu après sa démission, actée selon l'Elysée avant le départ de M. Hollande en Inde le week-end dernier. Proche de Manuel Valls, l'actuel président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas, "portera, aux côtés du Premier ministre, la révision constitutionnelle et préparera le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et la réforme de la procédure pénale", indique l'Elysée Mme Taubira, censée porter cette réforme décidée après les attentats du 13 novembre, n'avait pas caché son opposition à l'extension de la déchéance de nationalité aux binationaux nés français. En décembre, elle avait même annoncé son abandon sur un média algérien, avant d'être désavouée par l'Elysée et Matignon. Elle "aura mené avec conviction, détermination et talent la réforme de la Justice et joué un rôle majeur dans l?adoption du mariage pour tous", a salué François Hollande. L'ex-députée de Guyane s'est dite "fière" de son action Place Vendôme depuis 2012. Elle a en effet fait adopter, notamment, la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. "La Justice a gagné en solidité et en vitalité. Comme celles et ceux qui s'y dévouent chaque jour, je la rêve invaincue", écrit-elle. Devenue un icône de la gauche depuis la réforme du mariage homosexuel, Mme Taubira était une des cibles favorites de la droite et l'extrême droite. Florian Philippot, numéro 2 du FN a ainsi salué dans cette démission "une très bonne nouvelle pour la France". Pour Guillaume Larrivé (Les Républicains), elle a été "la pire ministre de la Justice de la Ve République". A gauche, Benoît Hamon, ancien ministre PS et proche de Mme Taubira, a exprimé son "respect pour les convictions" de l'ex-ministre. Cécile Duflot a elle "salué chaleureusement la décision de courage et de conviction" de Mme Taubira. - Discrimination entre Français - Manuel Valls doit défendre mercredi matin la réforme de la déchéance de nationalité devant la commission des lois de l'Assemblée. Le texte présenté fin décembre en Conseil des ministres prévoit la constitutionnalisation de l'état d'urgence, décrété le 13 novembre et dont l'exécutif envisage par ailleurs la prolongation pour trois mois, et l'inscription dans la constitution de la déchéance de nationalité pour les binationaux nés Français et condamnés pour crimes terroristes. Mais selon des sources concordantes, le gouvernement va supprimer toute référence aux binationaux, afin de répondre aux critiques d'une grande partie de la gauche sur une discrimination entre Français. Malgré cette précaution de langage, la réforme devrait bien prévoir une extension de la déchéance aux binationaux nés français. Le Premier ministre se rend vers 11H30 devant la commission des Lois de l'Assemblée pour présenter ce texte. Il présentera aussi deux projets de loi d'application, c'est à dire les modalités de mise en oeuvre. Pour déminer le terrain, François Hollande avait reçu mercredi les présidents de l'Assemblée Claude Bartolone et du Sénat Gérard Larcher, puis vendredi les représentants des groupes parlementaires. Mais le chef de l'Etat s'était gardé d'en dire plus sur ses intentions à l'issue de ces consultations. Le parcours parlementaire de la mesure, qui aura monopolisé le débat politique de ce début 2016 quand bien même tous s'accordent sur son caractère symbolique, ne fait lui que commencer. Le 5 février, la révision constitutionnelle arrivera en débat, pour trois jours, chez les députés, pour un vote solennel prévu le 10. Quant au Sénat, il devrait en débattre un mois plus tard. Suivra ensuite, si la révision emporte la majorité des deux chambres sur la même version, un vote de tous les parlementaires en Congrès à Versailles.

