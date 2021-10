Villeneuve-d'Ascq (AFP). Coupe de la Ligue: Lille dévore Bordeaux et rejoint la finale pour la première fois

La troisième tentative aura donc été la bonne pour le Losc, qui avait échoué en demi-finale en 2013 à Saint-Etienne et en 2015 face au Paris SG. En finale le 23 avril au Stade de France, les hommes de Frédéric Antonetti seront opposés soit au Paris SG, double tenant du titre, soit à Toulouse, qui s'affrontent mercredi au Parc des Princes dans l'autre demi-finale. La pelouse du stade lillois a été envahie à la fin du match par les supporters, qui ont fêté en grande pompe cette qualification historique. Les Nordistes, qui restaient sur deux échecs cuisants contre les amateurs de Trélissac (CFA) et face à Troyes, se sont imposés grâce à des buts de Yassine Benzia (7), Lamine Sané (csc, 41), Adama Soumaoro (45), Eric Bauthéac (56) et Sofiane Boufal (90+3), tandis que Clément Chantôme avait égalisé pour les Girondins en première période (33). Les joueurs lillois, impressionnants de volonté et de solidarité, ont répondu de la meilleure façon à leur entraîneur, qui ne les avait pas épargné en conférence de presse. "Le groupe ne vit pas bien, je n'ai pas peur de le dire", avait ainsi déclaré le Corse dimanche, au lendemain de la débâcle face à l'Estac, qui s'était imposé 3-1 après avoir marqué trois buts dans le dernier quart d'heure. Dans un stade Pierre-Mauroy à moitié vide et en l'absence de Boufal et de leur capitaine Rio Mavuba, relégués sur le banc, les Dogues ont disputé une rencontre exemplaire et n'ont pas craqué après l'égalisation bordelaise pourtant consécutive à une grosse erreur d'Adama Soumaoro. Au contraire, ils sont repartis de l'avant pour inscrire deux buts juste avant la mi-temps et se placer en position idéale avant la seconde période, qu'ils ont maîtrisée. - Boufal parachève la démonstration - Inefficace et fragiles mentalement depuis le début de l'année 2016, les joueur lillois ont montré un tout autre visage mardi et se sont offerts une fin de saison plus excitante. Le match avait commencé idéalement pour les Dogues, qui, soucieux de se racheter, avaient pris les choses d'entrée. Profitant d'un choc entre le gardien Jérôme Prior et son défenseur Diego Contento, Benzia avait ouvert le score (1-0, 7). Après plusieurs occasions gâchées, le Losc se faisait punir. Pressé par Wahbi Khazri, Soumaoro réalisait une talonnade dans la surface sans voir Clément Chantôme dans son dos. L'ancien Parisien jaillissait et tirait entre les jambes de Vincent Enyeama (1-1, 33). Loin de douter, les Lillois réaccélérait et reprenait l'avantage grâce à un but contre son camp de Sané, qui lobait son gardien (2-1, 41). Puis, sur un coup franc, Renato Civelli offrait de la tête le troisième à Soumaoro, qui se rachetait de son erreur (3-1, 45). Après la pause, c'est Bauthéac qui marquait d'une superbe aile de pigeon (4-1, 56), tandis que Boufal parachevait la démonstration lilloise d'une subtile balle piquée (90+3).

