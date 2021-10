123 postes de télétravailleurs en Basse-Normandie

La Chambre de Commerce et d'industrie d'Alençon avait reçu la mission il y a 1 an, lors d'un appel d'offre lancé par le Ministère de l'économie et du numérique, d'accompagner les PME de toute la basse-Normandie dans le développement du télétravail.