Pro A : encore une défaite pour le Caen TTC

Cette défaite est-elle logique ?

"Oui et non. Chartes a une équipe largement supérieure à la notre, il sont en tête du classement, mais on espère toujours faire un coup. Nous avions réussi à faire 3-3 à l'aller. Malheureusement pour nous, ils ont très bien débuté la partie. C'est difficile après de créer le doute chez eux."

L'absence de Patrick Baum vous a-t-elle pénalisée ?

"C'est sûr que c'est plus dur sans lui, mais c’était convenu au départ, Patrick à des contraintes internationales, il ne peut pas être présent à tous les matchs. Je préfère l'avoir pour nos matchs contre nos concurrents direct au maintien."

Que dire de cette 9e place au classement ?

"Le 10e descend et le 9e joue un barrage contre le 2e de Pro B, donc forcement cette place qui est synonyme de barrage n'est pas bonne. On doit tout faire pour se maintenir et remonter au classement."

Quelle est la solution ?

"C'est un groupe homogène mais ont doit gagner des matchs et prendre des points contre nos concurrents directs qui sont Rouen et Istres notamment."

Mardi 2 février,dans le cadre de la 11éme journée, Caen ira défier le 2éme Pontoise-Cergy.