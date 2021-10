Paris (AFP). Des centaines de taxis manifestent dans l'agglomération parisienne

Avant 7H00, 300 taxis étaient stationnés porte Maillot, selon la préfecture. Ils occupaient la moitié du site, sans bloquer l'accès à la capitale, a-t-on constaté. La manifestation donnait lieu à un concert de klaxons, et plusieurs dizaines de chauffeurs européens étaient aussi présents avec leurs drapeaux, venus notamment d'Espagne, Italie, Belgique. Lorsqu'un groupe de plusieurs dizaines de taxis est parti "s'occuper du périph" en bloquant des cars à l'une des sorties, les CRS sont intervenus et la circulation a repris. "Aujourd'hui c'est notre survie qui est en jeu, on en a marre des réunions, de négocier", a dit Ibrahima Sylla, porte-parole de l'association Taxis de France. Une centaine de taxis étaient aussi mobilisés à l'aéroport de Roissy et sur les terminaux d'Orly. Certains chauffeurs brandissaient des pancartes "Macron, démission", en référence au ministre de l'Economie Emmanuel Macron. Le gouvernement n'a "rien à faire d'autre que de s'attaquer aux taxis parisiens. Ils veulent notre mort", a déclaré à l'AFP Samira, qui exerce depuis 25 ans comme taxi dans la capitale. "On n'en peut plus", a-t-elle ajouté, appelant M. Macron à "réglementer les VTC". Des milliers de chauffeurs de taxi sont appelés à manifester mardi contre les "dérives" du secteur des VTC. Un précédent mouvement, en juin 2015, avait été émaillé de violences. Deux intersyndicales appellent à manifester. sh-dif-jco-kap/tmo

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire