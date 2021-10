Focus sur une initiative solidaire propulsée par Facebook.

Estelle, Héloïse et Frédéric vont partir en voyage le mois prochain pour 1 an dans un but : construire une école au Burkina Faso. Afin d'optimiser l'argent dont ils disposeront, ils ont ouvert une page facebook afin de se faire héberger tous les 3 par des amis du réseau social et ainsi économiser les frais d’hébergement. Ces économies seront utiles puisqu'ils ont besoin de 100 000€ pour que le projet puisse aboutir. Comment réunir une telle somme ? Grâce à vos clics ! Estelle, Héloïse et Frédéric sont une famille et ils proposent de reverser 1$ par « J'aime » sur facebook à l’association « la voix de l’enfant » qui va gérer la construction de l’école. Pour les aider à réunir ces clics, les artistes participant samedi à la nuit africaine au stade de France ont fait un clip intitulé « we like the world ». On y retrouve 17 artistes emblématiques, plus de 150 danseurs et des blogueurs !! Parmi eux Alpha Blondy, Passi, Mory Kanté, Manu Dibango, Magic System etc …Facebook est un réseau qui peut aussi servir de nobles causes. Regardez.