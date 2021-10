Frédéric Bulot tout près de Malherbe

Après l'échec des négociations avec Sebastian Ribas, le SM Caen devrait réussir son premier dossier estival avec Frédéric Bulot. 20 ans, milieu gauche, véloce et doté d'un bagage technique intéressant, le Franco-Gabonnais a tapé dans l'oeil Fred Deschamps et Franck Dumas. Avec seulement huit apparitions en Ligue 1 cette saison, le bilan est maigre avec en sus, seulement 315 minutes jouées. Dire que l'ASM ne comptait pas sur lui n'est qu'un doux euphémisme d'autant que le club de la Principauté n'a visiblement pas daigné lui proposer une prolongation de son contrat. Un coup à moindre frais pour Caen donc, et surtout un coup typiquement dans la lignée de l'arrivée d'Hamouma avec la jeunesse mise encore en avant. Reste un point des plus encourageants, à savoir son nombre de sélections en équipes de France Jeunes. Titulaire dans toutes les catégories depuis les U16, Bulot a même fait son entrée chez les Espoirs d'Erick Mombaerts l'an dernier. Un gage de qualité...