Les faits divers du week-end à Rouen et dans l'agglomération

Du cannabis dans le levier de vitesse

Vendredi 22 janvier dans l'après-midi, la brigade anti-criminalité patrouille rue Georges Brassens à Saint-Etienne-du-Rouvray lorsqu'elle aperçoit une Citroën C3 stationnée. A l'intérieur du véhicule, trois individus. Les policiers décident de contrôler les trois jeunes. Les fenêtres du véhicule sont ouvertes et une odeur de cannabis se dégage de l'habitacle. Les trois occupants sont âgés de 17 à 26 ans. Celui de 22 ans explique être le propriétaire du véhicule et avoue aux policiers qu'ils viennent de consommer un joint.

En fouillant le véhicule, les policiers de la BAC découvrent deux gros morceaux de cannabis ainsi qu'une balance de précision. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. C'est l'individu mineur qui a affirmé en garde à vue que la résine lui appartenait. Il a reçu une convocation par officier de police judiciaire mineure pour mise en examen. Les deux autres ont eu une injonction thérapeutique.

Un Américain se fait tabasser dans la gare de Rouen

Vers 17h20 le samedi 23 janvier, la compagnie départementale d'intervention est requise par un agent de la gare SNCF pour une rixe dans le hall de la gare de Rouen. Là, un Américain de 16 ans explique qu'il marchait dans le hall lorsqu'il a été accosté par quatre individus qui lui ont réclamé une cigarette. Le jeune homme aurait refusé d'en donner. Il se serait alors fait frapper au visage par trois des quatre individus. Un témoin confirme ses dires.

Les forces de l'ordre font des rondes et parviennent à identifier les quatre individus sur le parvis de la gare. Ils sont reconnus par le jeune Américain. Agés de 15 ans, ils ont tous été placés en garde à vue.

Il dérobe des bonbons et du jambon à Franprix

La brigade anti-criminalité a été requise samedi 23 janvier à 17h40 pour un vol dans le Franprix de Malaunay. Les forces de l'ordre se rendent sur place et prennent contact avec les employés du magasin qui leur remettent un adolescent de 14 ans alcoolisé. Ce dernier fait l'objet d'une fiche de recherche datant du 6 janvier pour mineur en fugue.

Le gérant du magasin remet aux policiers un couteau qui aurait servi au jeune lors de son vol. Il avait tenté de dérober des bières, du redbull, des bonbons, du déodorant, du jambon etc. Il a été ramené à l'hôtel de police et a été placé en garde à vue. Là, il a reconnu les faits.

Refus d'obtempérer sur un motocross

Les faits se déroulent ce dimanche 24 janvier en plein après-midi. La brigade spécialisée de terrain patrouille au niveau du rond-point de la Girafe à Darnétal lorsqu'elle voit deux individus sur un motocross non homologué circuler sur la voie publique. Le passager arrière ne porte pas de casque. Les policiers mettent les gyrophares et reconnaissent le pilote, connu de leurs services.

Le pilote refuse de s'arrêter et prend la fuite en direction de la rue de la Lombardie. Il finit par abandonner le cyclomoteur avant d'entrer sur l'autoroute et les deux jeunes prennent la fuite à pied. Les policiers les interpellent quelques mètres plus loin. Agés de 18 et 19 ans, ils ont été ramenés à l'hôtel de police pour être entendus. Le cyclomoteur a quant à lui été placé en fourrière.