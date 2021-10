Tendance Sports : Revivez l'émission spéciale US Granville !

FOOTBALL (COUPE DE FRANCE) :

C'était le grand événement du week-end et vous l'avez vécu en direct sur Tendance Ouest, la qualification de l'US Granville pour les 8e de finale de Coupe de France. Hier soir, Johann GALLON était en direct, en plateau, pour débriefer cette soirée et se projeter vers le prochain tour et la réception de Bourg-Peronnas (L2). En deux parties, réécoutez les interviews et analyses de cette folle soirée à Louis-Dior !

FOOTBALL (Ligue 1) : Le SM Caen a brisé sa série noire en allant s'imposer à Montpellier, samedi soir. Avec 33 points en poche, les Malherbistes se replacent en toute sérénité au classement. Retrouvez le debrief du match avec les réactions de Patrice Garande.

FOOTBALL (Normandie) : On reprenait le chemin des championnats en Ligue, ce week-end. Retrouvez les résultats et classements en DH et DSR ainsi que la mise à jour de la Coupe de Basse-Normandie.

HANDBALL : Pour la première fois de son histoire, la JS Cherbourg a battu une formation de LNH, en l'occurrence Dunkerque, cette semaine en match de préparation. Une victoire qui a plu à Sébastien LERICHE, le coach.

CYCLISME : Les préparatifs du Tour de France 2016 se poursuivent dans la Manche et cette semaine, Célia Caradec a rencontré Jean-Maurice Ooghe, le réalisateur du Tour pour France Télévisions. Ce dernier a repéré les endroits clé de la diffusion...

RÉSULTATS MULTISPORTS : Tous les résultats qui ont fait le week-end sportif en Normandie..

BONUS !

Comme chaque dimanche, retrouvez votre rubrique "Mon Tour de France". Sportifs ou non, passionnés ou non de vélo, les personnalités normandes racontent leur souvenir du Tour. Cette semaine, c'est un spécialiste : Amaël MOINARD, coureur professionnel manchois (BMC) qui s'est confié à Célia Caradec.