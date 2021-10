Melbourne (AFP). Open d'Australie: Wawrinka battu par Raonic l'homme en forme

Raonic, 14e mondial, affrontera en quarts de finale le Français Gaël Monfils, 25e, vainqueur du Russe Andrey Kuznetsov (74e) en quatre sets. Le Canadien, âgé de 25 ans, joue depuis le début de l'année le meilleur tennis de sa vie. Invaincu en 2016, il vient de remporter le tournoi de Brisbane en battant Roger Federer en finale. Ce joueur ultra offensif, l'un des seuls parmi les meilleurs mondiaux dont le jeu est fondé sur la conquête du filet, était déjà en quarts de finale à Melbourne l'an passé. Son meilleur résultat en Grand Chelem est une demi-finale à Wimbledon en 2014. Grand gabarit (1,95 m), il est doté d'un des meilleurs services du circuit, ses premières balles atteignant fréquemment les 230 km/h. Contre Wawrinka, il a réussi 24 aces et 32 services gagnants. Fidèle à sa tactique, il a constamment agressé le Suisse en suivant sa première balle à la volée (37 points) et en prenant le filet dès que possible, même sur engagement adverse. Malgré un certain déchet (54 points sur 83 montées en cinq sets), Wawrinka a été sous pression. Raonic a un peu faibli du fond du court dans les deuxième et troisième sets, commettant plus de fautes directes, un secteur dans lequel il s'est d'ailleurs beaucoup amélioré ces derniers temps, alors que Wawrinka retrouvait sa qualité de frappe. Contre toute attente, c'est le vainqueur du dernier Roland-Garros qui a craqué dans le cinquième set, manquant plusieurs coups faciles lors d'un mauvais jeu à 2-3 pour permettre au Canadien de s'envoler vers la victoire. "J'ai essayé de dicter le rythme des échanges, d'aller de l'avant. Il faudra que je fasse la même chose face à Monfils", a déclaré Raonic, entraîné depuis peu par l'Espagnol Carlos Moya. La déception est d'autant plus vive pour Wawrinka que lui aussi était invaincu en arrivant à Melbourne, ayant remporté son tournoi de préparation à Chennai.

