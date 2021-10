Paris (AFP). Rugby: le Stade Français retrouve l'air des sommets européens

Avec 19 points et une différence générale de +68 points, le club parisien rafle ainsi une place parmi les meilleurs deuxièmes de poule, une situation un peu inespérée il y a trois semaines encore. Il signe ainsi son retour au premier plan, après six ans d'absence sur la grande scène continentale. Les hommes de Gonzalo Quesada pourraient d'ailleurs retrouver en quarts (8-10 avril) Leicester ou affronter les Saracens, à chaque fois en Angleterre. Leur sort est suspendu aux performances de Clermont face à Bordeaux-Bègles et des Ospreys sur le terrain d'Exeter, à partir de 16h15 et au terme desquelles il faudra sortir la calculatrice. En attendant, ils pourront se satisfaire de la performance livrée à Jean-Bouin face à une équipe anglaise jusque-là invaincue, mais qui n'avait pas grand-chose à grappiller dans cette partie, étant déjà qualifiée et assurée de recevoir en quarts. "On est très satisfait de la victoire, du point de bonus, d'avoir rempli cet objectif de retrouver les quarts après tant de saisons vierges", a résumé Quesada. Les Parisiens, qui traînent leur peine à la 11e place en championnat, ont retrouvé un peu de la flamme qui les avait portés au titre de champions de France l'an passé. Cette même étincelle avait été aperçue il y a deux semaines en coupe d'Europe face au Munster (27-7) mais tarde décidément à se transformer en feu de joie. Les hommes de Gonzalo Quesada ont mis 20 minutes à prendre la main face aux Tigers, le temps de sauver leur peau deux fois près de leur ligne et de voir une pénalité de l'ouvreur Freddie Burns manquer sa cible. - Un festival de cinq essais - Piqués par un essai du centre vedette Manu Tuilagi - son premier dans la compétition depuis décembre 2012 et son premier tout court depuis mai 2014, en raison de longues blessures - les Parisiens réagissaient enfin. Et en remettant la main sur le ballon, ils ont dynamité une défense anglaise assez approximative. Une énorme percussion de Jonathan Danty et un renversement opportun du demi de mêlée Julien Dupuy offraient ainsi un essai à l'ouvreur Jules Plisson (24), auteur de 16 points au total. Le festival se poursuivait par un plongeon de Waisea, servi magnifiquement dans le dos d'un défenseur anglais curieusement monté en pointe par Danty (30). Enchaînant les temps de jeu dans le camp anglais, les Parisiens basculaient en tête à la pause (19-7) grâce à une troisième réalisation du pilier droit Rabah Slimani. Tenus de décrocher le bonus offensif pour entretenir l'espoir d'un quart, les partenaires de Sergio Parisse cochaient la bonne case à la 54e minute par Raphaël Lakafia. Confortablement installés en tête, les Parisiens laissaient les Anglais revenir par deux essais de Barrow et Thacker (58, 77), sans pour autant menacer leur victoire. Et une interception de Morne Steyn à la dernière seconde conclue entre les poteaux parachevait la fête.

