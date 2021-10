Melbourne (AFP). Open d'Australie: Tsonga éliminé en 3 sets par Nishikori

Le Français, tête de série N.9, a été complètement dominé du fond du court par un adversaire (N.7) beaucoup plus mobile et complet. Tsonga a demandé un temps mort médical pendant le deuxième set. Quelques échanges auparavant, il s'était touché le dos. Il est revenu sur le court après un très rapide passage au vestiaire et a pu poursuivre le match normalement. "J'ai senti une petite raideur au dos, mais ça n'a pas été décisif", a dit le Français, qui a tout de même renoncé à son double mixte avec Kristina Mladenovic par précaution. Sous le toit de la Hisense Arena, fermé à cause de la pluie, le Manceau a été très décevant. Correct au service (13 aces), il a forcé ses coups pour tenter de prendre en défaut la très bonne couverture de terrain de Nishikori. Résultat: 36 fautes directes contre seulement 11 points gagnants du fond du court. Tsonga a reconnu une erreur tactique. "Je me suis un peu trompé en le prenant dans une filière où il est meilleur que moi. Le but était de le faire reculer, mais je suis resté trop près de ma ligne. J'aurais dû reculer un peu pour me donner un peu de temps et profiter de ma puissance. Quand j'ai voulu changer il était un peu tard", a-t-il expliqué. Le Japonais a constamment fait la course en tête et Tsonga n'a jamais donné l'impression de pouvoir retourner la situation dans une rencontre d'un peu plus de deux heures (2 h 02 min). "Il est surtout très rapide, il s'organise très vite. Il a fait un super match", a dit Tsonga. - Williams-Sharapova en quarts - Le Français, âgé de 30 ans, faisait son retour en Australie, le tournoi du Grand Chelem où il a obtenu ses meilleurs résultats (finale en 2008, demie en 2010) après un forfait sur blessure l'an passé. Il reste deux Français en lice en huitièmes de finale: Gilles Simon, qui affrontera le Serbe Novak Djokovic plus tard dimanche, et Gaël Monfils, opposé au Russe Andrey Kuznetsov lundi. Dans le tournoi féminin, Serena Williams et Maria Sharapova s'affronteront dès les quarts de finale dans un "remake" de la finale remportée l'an passé par l'Américaine. La Russe, seulement tête de série N.5, ce qui explique qu'elle se retrouve si tôt sur le chemin de la tenante du titre, s'est qualifiée au bout d'une belle bagarre avec l'espoir suisse Belinda Bencic, en deux sets serrés 7-5, 7-5. Williams s'est débarrassée beaucoup plus facilement de Gasparyan, comme c'était prévisible, la jeune Russe de 21 ans n'étant que 58e mondiale. La N.1 mondiale a perdu le premier jeu sur son propre service mais n'en a cédé que deux autres lors des 55 minutes du match, 6-2, 6-1. L'Américaine a affirmé étrangement qu'elle n'avait "aucune idée" du nom de sa prochaine adversaire. Il est vrai qu'elle a souvent dit qu'elle ne regardait pas les tableaux de ses tournois. "Ce sera amusant", a-t-elle réagi lorsque le speaker du stade lui a appris que c'était Sharapova, contre laquelle elle reste sur 17 succès d'affilée depuis 2004.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire