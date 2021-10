Sécurité : les petits commerces menacés en Basse-Normandie ?

Les petits commerces seraient-ils menacés par les cambriolages en région Basse Normandie ? Aujourd'hui plus qu'hier ?

Dans la Calvados, une douzaines de commerces du centre ville de Vire ont été cambriolés dans la nuit du 15 au 16 mai !

Observe t-on une recrudescence d'attaques contre les petits commerces ? Les commerçants sont-ils préoccupés ? Les cambrioleurs ont-ils un profil type ? Quelles sont les peines encourues ? Quelles sont les règles de sécurité pour les commerçants ? Quels sont les dispositifs mis en place par les autorités ?

Pour analyser ce fait de société et tenter d'apporter des réponses, La Manche Libre et Tendance Ouest ont reçu, le mercredi 1er juin, en direct, le Commissaire Eric MAUDIER, Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Manche et Yannick DALMONT, président de l'Union des Commerçants de Coutances.

Interview réalisée par Audrey DREILLARD et Thibault DESLANDES.