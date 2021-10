Conflits : les notaires ouvrent un centre de médiation à Caen

Un héritier qui s'estime lésé. Un futur ex-couple qui ne trouve pas de terrain d'entente pour divorcer. Mais aussi des voisins en conflit ou encore un salarié en rupture avec son employeur. En Normandie, ces sujets de discorde (et bien d'autres) peuvent maintenant être traités à l'amiable par des notaires formés à la médiation.



« Quand un notaire essaie de faire entendre raison à des parties, dans le cadre de la loi, le médiateur va lui s'intéresser à l'histoire individuelle des parties », explique Me Sylvie Germain, présidente du centre de médiation. Ecoutez-là :





Moins de frais et un délai de traitement plus court. C'est ce que promet la médiation, qui permettrait de lever des verrous difficilement détectables dans les études notariales et de désengorger les tribunaux. « Dans la médiation, il n'y a pas de perdant », assure Me Sylvie Germain. À condition que les parties soient réellement volontaires pour trouver une solution au conflit.Coût de la saisie d'un médiateur : 250€ HT / heure. A ce jour, cinq notaires ont déjà été formés en Normandie.Centre de médiation, 6 place Louis Guillouard à Caen. Tél. 02 31 85 44 62. Courriel : mediation.ci.caen@notaires.fr