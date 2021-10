Le nouveau hit du jour : Depeche Mode - Personal Jesus

Le remix par Stargate de "Personal Jesus" est le premier extrait de la compilation de remix deDepeche Mode Remixes 2: 81-11 qui paraîtra le 6 juin 2011.

Ce disque est l'occasion pour les anglais de célébrer leurs 30 ans de carrière.

Parmi les groupes ou artistes qui ont voulu rendre hommage à Depeche Mode, la liste est longue.

On retrouve Röyksopp, Stargate, Eric Prydz, Jacques Lu Cont mais aussi UNKLE, Trentemöller, Bushwaka et deux anciens membres de Depeche Mode, Vince Clarke et Alan Wilder.