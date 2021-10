Adele en tête d'affiche de la cérémonie des Grammy Awards

D'autres noms ont été annoncés pour rythmer la soirée du 15 février. Le rappeur canadien The Weeknd mais aussi Kendrick Lamar feront le show lors de la cérémonie des Grammy Awards. Tous deux attendront de recevoir, ou non, un prix. The Weeknd est nommé dans la catégorie "enregistrement de l'année" tandis que le rappeur californien est en lice pour l'album de l'année.

La chanteuse Taylor Swift est l'une des artistes qui a le plus de chances de repartir avec un trophée. Elle est nommée dans plusieurs catégories différentes, dont le meilleur album et la chanson de l'année.