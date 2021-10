Malherbe - Thomas Heurtaux : "Fier de ce maintien"

Thomas Heurtaux ne s'en cache pas. Il est tout simplement « fier de ce maintien ». Le défenseur central des Rouge et Bleu s'est également dit satisfait de sa saison, lui qui a joué plus que prévu et qui aurait pu être encore plus présent s'il n'avait pas été gêné par des pépins physiques, peu nombreux mais qui se se sont répétés plusieurs fois dans la saison.

Avec 31 matchs au compteur, il est tout simplement le défenseur le plus utilisé par Franck Dumas cette saison. Son jeu s'est étoffé et il a su gagné en sérénité, engrangeant de l'expérience au fil des matchs.