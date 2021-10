Bonne table : couscous et danse orientale à La Dune à Rouen

Spécialisé dans la cuisine orientale, l'extérieur de la maison aux tons ocre donne envie d'y pénétrer. À l'intérieur, l'ambiance est agréable et conviviale.

Couscous, tajines et pâtisseries orientales

Après l'apéritif, l'ensemble de la tablée se laisse tenter par un couscous, qu'il soit au poulet, mixte ou royal (de 10€ à 14€). Les plats sont servis rapidement. Semoule et légumes sont servis en quantité, pour que tous les convives mangent à leur faim.

Côté saveurs, La Dune a tout bon ! Une magnifique danseuse orientale accompagne notre repas. Ni trop long, ni trop court, le spectacle est des plus dépaysants et nous transporte en Orient.

En dessert, nous optons pour un chocolat liégeois et des pâtisseries orientales (2,50€ la pièce). Celles-ci sont servies sur un plateau et, accompagnées d'un thé à la menthe, révèlent toutes leurs saveurs. On regrette que le thé ne soit pas servi à table de manière traditionnelle. Il n'en demeure pas moins excellent et termine parfaitement le repas. En conclusion, le service agréable, la cuisine artisanale et abordable nous ont plu. La Dune a su trouver le juste prix.

Pratique. Restaurant La Dune, 10 place des Emmurées à Rouen. Tél. 02 35 63 57 86