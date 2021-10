Shopping à Rouen : MY PeeK co/dressing rend la mode accessible

Il y a trois semaines, Florie Martin, ancienne responsable de magasin de mode à Rouen a créé MY PeeK co/dressing, une société organisatrice de vide-dressing. "J'en avais ras le bol de l'industrie et de la surconsommation, je voulais apporter une alternative plus éthique", raconte la jeune femme.

C'est ainsi que l'idée de louer des vêtements d'occasion lui vient. "Je me suis rendue compte que ce service n'existait pas à Rouen." MY PeeK co/dressing propose donc deux services. "Le premier, c'est un service de garde-robe collaborative avec système d'adhésion (30€ par mois avec un engagement d'un an) qui permet aux membres d'acheter ou de louer les vêtements des autres membres", explique Florie qui tient à ne proposer à la vente ou à la location que des vêtements de marque.

Le deuxième service consiste en l'organisation de vide-dressing itinérants et éphémères qui seront organisés une fois par mois. "Je ferai le tri des pièces à vendre - vêtements, écharpes, chaussures, sacs - avec les adhérentes et elles fixeront les prix, qui débuteront dès 20€. Moi, je prendrai une commission de 30%", précise la jeune entrepreneuse. Pour son premier vide-dressing, direction l'atelier Valgus, situé rue de l'Ecole le jeudi 21 et le vendredi 22 janvier, toute la journée. Pour la suite, Florie Martin voit grand. "J'aimerais organiser un grand vide-dressing au mois de mars à l'hôtel de Bourgtheroulde."

Pratique. Retrouvez MY PeeK sur Facebook : MY PeeK.