Les Jumo en showcase et vos sorties club ce samedi

Les Jumo sont en showcase à l'Omega à Torigny-sur-Vire avec entrée gratuite pour tous avant minuit.

Participez à la « Skandal party » au Milton à Baudre, une étape de la tournée des clubs la plus déjantée avec plus de 20 animations et 500 cadeaux à gagner dans la soirée.

Les Minions font le chantier au Tiffany à Vire avec entrée gratuite avant minuit sur présentation du flyer à télécharger sur la page Facebook de votre club.

Benjamin mixe au What's à Caen dans le cadre de la soirée « Sortez Couverts », n'oubliez pas votre chapeau, toute sorte d'extravagance est la bienvenue.

Soirée célibataires au DH Club à Subles dans le Calvados.

Enfin, poudre de couleur, peinture et show laser pendant la « Color Party » au Palais à Caen.