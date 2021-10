Paris (AFP). Incendie au Ritz à Paris, en travaux

"Le feu a pris au septième et dernier niveau de l'hôtel. Il n'y avait pas de public présent et il n'y a pas de victime a déplorer", a déclaré sur place le capitaine Yvon Bot, porte-parole de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Propriété du milliardaire égyptien Mohammed Al Fayed, le fameux hôtel, voisin du ministère de la Justice, a fermé début août 2012 pour entreprendre d'importants travaux de rénovation. Sa réouverture était prévue pour mars prochain. Les pompiers ont été alertés vers 06H00 du matin. Selon leur porte-parole, la surface touchée est "importante". "Notre souci est d'éviter la propagation à l'ensemble du niveau et de la toiture", a poursuivi le capitaine Bot. Soixante sapeurs-pompiers et une quinzaine d'engins ont été déployés. Rue Cambon, à l'arrière de l'hôtel, les pompiers ont déployé un bras élévateur articulé pour éteindre l'incendie, a constaté une journaliste de l'AFP. Plusieurs rues du quartier sont fermées à la circulation. En début de matinée, la préfecture de police de Paris évoquait un "incendie important" sur son compte twitter, conseillant aux automobilistes d'éviter le secteur. Le service de presse de l'hôtel ne faisait pas de commentaire dans l'immédiat.

