Paris (AFP). Décès de Michel Tournier, l'un des grands auteurs français du XXe siècle

"Il est décédé à 19 heures ce soir", entouré de ses proches, a précisé son filleul, Laurent Feliculis, que l'écrivain considérait comme son fils adoptif. "On vivait 24 heures sur 24 avec lui, il ne pouvait plus rester tout seul depuis trois mois. Dès qu'il marchait, il avait tendance à tomber, on s'occupait de lui", a déclaré Laurent Feliculis. L'écrivain habitait depuis plus d'un demi-siècle dans l'ancien presbytère du village. "Dans les derniers temps, il ne voulait plus se battre, c'était la vieillesse", a dit Laurent Feliculis. Son décès a également été confirmé par le maire de cette commune de quelque 550 habitants, Alain Seigneur. Un voisin, l'avocat Jean Reinhart, a précisé qu'il était passé le voir la veille. "Il était malheureusement très mal en point et on s'attendait à une issue rapide, il ne sortait plus de chez lui", a-t-il dit. "C'était un personnage de Choisel, tout le monde le connaissait", a-t-il ajouté.

