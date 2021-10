Les caméras pour "insécuriser" les délinquants sont opérationnelles à Caen

Les images parlent aux opérateurs qui par roulement assurent une couverture de la vidéoprotection 24h/24. Opérationnel depuis le vendredi 15 janvier, le Centre de surveillance et de commandement de la Ville de Caen a pour vocation d'être les yeux omniscients de la police municipale sur la commune. Cinq des 48 caméras prévues dans le dispositif sont d'ores et déjà installées dans le quartier de la gare et au château. "L'ensemble sera en place en mai, avec prochainement des travaux prévus à la Grâce de Dieu, à la Guérinière et au port", annonce Philippe Lailler, maire adjoint en charge de la sécurité. D'autres seront également installés en entrée de ville pour faciliter le travail de la police dans le cadre des délits de fuite.

A tout moment, la police nationale peut prendre la main sur une caméra ou venir récupérer une séquence dans le cadre d'une enquête. Les images ne sont pas conservées plus de 15 jours et l'intimité des particuliers doit être protégée avec un rideau gris qui apparaît à l'écran dès lors qu'un plan est réalisé sur un logement ou un espace privé. La qualité de l'équipement est telle que des zooms à 300 mètres sont possibles. "Elles nous permettent d'intervenir plus vite, assure Robert La Rocca, directeur de la police municipale à Caen. Quand les opérateurs perçoivent sur les écrans un comportement suspect ou une rixe, ils peuvent alerter les agents situés à proximité en temps réel pour une intervention immédiate". Les autorités locales veulent "créer un sentiment d'insécurité pour les délinquants".